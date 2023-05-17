В среду, 17 мая, в Запорожской области артиллерия Вооруженных сил Украины изрядно покромсала российских захватчиков.
Противники не успевают собирать тела своих прихвостней, сообщает "РИА-Мелитополь" в Telegram, ссылаясь на сведения разведчиков. "Сегодня их изрядно покромсала артиллерия ВСУ возле питомника. По предварительным данным, там до сих пор горит и пылает", - говорится в сообщении.
Журналисты узнали, что ликвидирована вражеская система радиоэлектронной борьбы и средство противовоздушной обороны. "Большая часть подразделения РФ уже кормит червей в черноземе", - отмечается на канале.
Стоит отметить, что общие потери России на 17 мая уже составляют 200 590 оккупантов. Кроме того, противник на нашей земле уже потерял, в частности, 318 средств ПВО.
Ситуация в Запорожской области - сейчас это стоит знать
На фоне информации о запланированном контрнаступлении Украины враги решили провести "эвакуацию" из ряда временно оккупированных населенных пунктов.
Кроме того, стало известно, что на территории захваченной Запорожской атомной электростанции существенно возросло количество военных РФ - сейчас там находится примерно 2500 оккупантов.