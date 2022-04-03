Также украинским военным удалось взять в плен российских убийц.

Украинские защитники нанесли тяжелые потери российским оккупантам на поле боя: те бросили погибших товарищей и вооружение.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток", российская армия была разбита на одном из направлений в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сообщается, что российские войска понесли тяжелые потери.

Спасаясь, оккупанты бросили на поле боя трупы своих солдат, уцелевшую технику, оружие и боеприпасы. Также удалось взять в плен российских убийц.

"Одно дело мирных беззащитных людей пытать, расстреливать украинские города ракетами и артиллерию. И совсем другое дело – встретиться в открытом бою с украинскими воинами, результат можно увидеть на фотографиях", – заявили украинские защитники.

Ранее были опубликованы новые фото сбитого в Харьковской области вражеского самолета.

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