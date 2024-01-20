Противник потерял "Фару", поделились в Силах специальных операций.

Потери России на 20 января 2024 в Украине возросли - на южном направлении уничтожена вражеская портативная радиолокационная станция "Фара-ПВ".

Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины. РЛС "Фара" предназначена для разведки местности, выявления людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям. Отмечается, что РЛС была уничтожена экипажем 73 морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого.

"Во время ведения разведки на южном направлении экипаж БПАК (беспилотный авиационный комплекс, - Ред.) 73-го морского центра ССО обнаружил портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что эта вражеская РЛС уничтожена ударным дроном. На видео видно, что портативную радиолокационную станцию "Фара-ПВ" враг разместил на крыше дома в "тайнике".

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Как сообщал УНИАН, ранее командование Сил специальных операций Украины сообщали, что бойцы одержали победу над врагами в бою и получили ценный трофей - российскую РЛС "Фара". Отмечалось, что эта портативная радиолокационная станция предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по обнаруженным целям. Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня Россия в Украине потеряла очень много техники, в том числе 654 средства противовоздушной обороны и 8 868 артиллерийских систем.

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