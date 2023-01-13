Противник потерял девять человек убитыми и 16 ранеными.

Под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники уничтожили несколько штурмовых групп российских наемников, так называемых "вагнеровцев" (ЧВК "Вагнер", главарь - Евгений Пригожин).

"Вчера (12 января) в течение дня штурмовые группы в составе российских "вагнеровцев" лобовыми атаками пытались захватить опорные пункты пограничных подразделений возле города. В частности, наемники страны-агрессора то и дело штурмовали один и тот же рубеж обороны. Пограничники остановили сосредоточенным огнем из стрелкового и группового оружия продвижение захватчиков к позициям. Все атаки врага наши защитники отбили", - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Как отметили в ГПСУ, противник потерял 9 человек убитыми и 16 ранеными.

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Потери России в Украине - данные Генштаба

Напомним, общие боевые потери России за весь период полномасштабной войны ориентировочно составили 114 130 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла: танков - 3098, боевых бронированных машин - 6167, артиллерийских систем - 2086, автомобильной техники и автоцистерн - 4833, самолетов - 286.