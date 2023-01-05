В качестве доказательств в Госпогранкомитете Беларуси опубликовали видео.

Белорусские пограничники пожаловались на украинских военных, которые якобы демонстрировали им "оскорбительные и угрожающие жесты".

Так, представитель белорусского Госпогранкомитета заявил, что с украинской стороны были зафиксированы "провокации" на пункте пропуска "Поддобрянка".

В качестве доказательства "провокаций" пограничники показали видеозапись, на которой пограничник в каске, бронежилете и балаклаве на украинской стороне помахал в сторону Беларуси. После этого украинский пограничник провел рукой по горлу и намекнул белорусским коллегам, что их ждет в случае нового вторжения в Украину.

Видео дня

Кроме того, представитель Госпогранкомитета Беларуси добавил, что украинские пограничники якобы "наводили оружие" в их сторону. Однако в опубликованном видео "доказательств" этому факту не предоставили.

Ситуация на границе с Беларусью

Командующий сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев с территории Беларуси наши военные остановят врага еще на границе. Он отметил, что на сегодня вся граница с Беларусью представляет собой "сплошные завалы и минные поля". Чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

24 декабря 2022 года в Государственной пограничной службе Украины подчеркнули, что ситуация на границе с Беларусью сейчас контролируемая. Украинские защитники не фиксируют перемещение техники или войск по ту сторону.

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