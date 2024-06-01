Спецназовцы поразили 10 вражеских танков и уничтожили 239 российских оккупантов.

За неделю ударными дронами и другими огневыми средствами спецназовцы Службы безопасности поразили 10 вражеских танков и уничтожили 239 российских оккупантов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Telegram.

Также, как отмечается, бойцами спецслужбы поражено 16 боевых бронированных машин, 19 артсистем и реактивных систем залпового огня, пять систем противовоздушной обороны, 167 автомобилей, два БпЛА, 13 антенн связи и две автоматические системы наблюдения российских захватчиков.

Кроме того, спецназовцы нанесли поражение одной вражеской лодке, уничтожили 81 вражескую позицию и укрепления и 5 складов с боеприпасами россиян.

Потери оккупантов - новости

Как сообщал УНИАН, 30 мая спецназовцы "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили в оккупированном Крыму два российских катера КС-701 "Тунец", еще два судна такого же типа удалось поразить.

Эти средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи полуострова.

Операцию осуществили с помощью ударных морских дронов Magura V5.

На подходе к бухте Узкая россияне 32 раза поднимали в небо самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8, чтобы уничтожить их. Также они хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

По данным Генштаба в течение суток на нашей земле серьезно выросли - ликвидировано еще 1 130 противников. Поэтому, общие потери врага на 1 июня 2024 года составляют примерно 508 780 противников.

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