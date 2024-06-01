В течение суток ликвидировано более 100 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и вражеские потери за сутки на нашей земле серьезно возросли - ликвидировано еще 1 130 противников.

Теперь общие потери врага на 1 июня 2024 года составляют примерно 508 780 противников, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. Кроме того, ликвидировано еще немало вражеского вооружения - 44 артиллерийские системы и 1 крылатая ракета.

РФ также потеряла за сутки:

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17 единиц специальной техники;

101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;

30 дронов оперативно-тактического уровня;

12 боевых бронированных машин.

Еще минусовано 12 танков захватчиков.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Вечером 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что самой напряженной на фронте остается ситуация на Покровском направлении. Противники пытаются двигаться вперед и получают достойный отпор от наших воинов.

Россия на украинской земле с начала полномасштабного вторжения (стартовало 24 февраля 2022-го) понесла огромные потери. Общие потери РФ на 31 мая 2024 года составляли примерно 507 650 захватчиков.

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