Продолжается полномасштабная война в Украине, и вражеские потери за сутки на нашей земле серьезно возросли - ликвидировано еще 1 130 противников.
Теперь общие потери врага на 1 июня 2024 года составляют примерно 508 780 противников, сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. Кроме того, ликвидировано еще немало вражеского вооружения - 44 артиллерийские системы и 1 крылатая ракета.
РФ также потеряла за сутки:
- 17 единиц специальной техники;
- 101 единицу автомобильной техники и автоцистерн;
- 30 дронов оперативно-тактического уровня;
- 12 боевых бронированных машин.
Еще минусовано 12 танков захватчиков.
Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать
Вечером 31 мая Генштаб ВСУ сообщил, что самой напряженной на фронте остается ситуация на Покровском направлении. Противники пытаются двигаться вперед и получают достойный отпор от наших воинов.
Россия на украинской земле с начала полномасштабного вторжения (стартовало 24 февраля 2022-го) понесла огромные потери. Общие потери РФ на 31 мая 2024 года составляли примерно 507 650 захватчиков.