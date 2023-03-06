В Украине также идентифицировали БТР-50 на вооружении оккупантов.

Россия пытается компенсировать потери техники старыми образцами. Недавно на фронте идентифицировали БТР-50, которые поступили на вооружение в 1954 году. А 60-летние Т-62 будут использоваться даже в главной танковой армии РФ.

Такими выводами поделилась британская разведка в свежем отчете о войне в Украине. В нем сказано: "В ответ на потери тяжелой бронетехники российские военные продолжают развертывать 60-летние основные боевые танки (ОБТ) Т-62. Существует реальная возможность того, что даже части 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), которая, как предполагается, является главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить прежние потери. 1 ГТА ранее должна была получить танк нового поколения Т-14 "Армата" с 2021 года".

По словам экспертов, с лета 2022 года Россия расконсервировала 800 единиц Т-62. На некоторые танки установили модернизированные прицельные системы, что могло повысить эффективность применения техники в ночное время. А недавно в Украине удалось идентифицировать БТР-50, используемый оккупантами. Этот бронетранспортер был впервые принят на вооружение в 1954 году.

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"Однако оба этих старинных типа машин будут иметь множество уязвимых мест на современном поле боя, включая отсутствие современной брони с защитой от взрывов", — добавили в британской разведке.

Проблемы с техникой в России

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что у рашистов еще достаточно вооружения, хотя уже наблюдается дефицит. Ранее у них был "более обновленный парк".

"Сейчас много подразделений, формирующихся с нуля. Они идут без техники, на "Уралах" и "Камазах". У них в штате уже нет БМП, БТРов. Техника вся снимается с долгосрочного хранения, они сняли уже более 60%, осталось около 35%, которую можно быстро восстановить. Производство единичное, и оно не покрывает потребностей. 800 танков в год они могут сделать не то, что в военное время, а в лучшие свои годы", — рассказал в конце февраля глава ГУР Кирилл Буданов.

Недавно появились снимки легких бронетранспортеров МТ-ЛБ, на которые оккупанты установили корабельные зенитные установки 2М-3. Аналитики считают, что такай шаг свидетельствует об острой нехватке техники во вражеской армии.

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