По словам Плетенука, РФ боится выпускать корабли в Черное море по ряду причин.

За прошедшие сутки российская армия не выпускала на дежурство в Черном и Азовском морях свои боевые корабли, сообщил в эфире телемарафона спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"В первую очередь это связано с ситуацией, которая сложилась для РФ в Черном море - это опасность уничтожения их кораблей, поэтому они сейчас соответственно стараются избегать выходов в море. Также, это может быть связано с так называемыми выборами в РФ, не хотят они себе портить картинку еще раз, накануне этого события. Единственное, что сейчас можно увидеть в Черном море - это небольшие катера, которые предназначены для восстановления боновых заграждений у берега", - отметил Плетенчук.

Кроме того, он пояснил, что сейчас РФ пытается найти варианты для защиты своих кораблей от украинских ударов. В частности, именно с этим связана и смена командования Черноморским флотом.

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"Прогнозировать дальнейшие действия нового руководителя сложно. Но в относительно небольшой акватории нашего Черного моря придумать что-то новое будет достаточно сложно. Со временем увидим, как будет очередной "гений военной мысли" работать на этом направлении, но пока поводов для прогнозирования существенных изменений мы не имеем", - говорит Плетенчук.

Ситуация в Черном море: что надо знать

Ранее стало известно, что российское военное командование отстранило от должности главнокомандующего военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова. Вместо него, на эту должность назначили адмирала Александра Моисеева.

Эта отставка состоялась вскоре после того, как Силы обороны потопили очередную российскую лодку - патрульный корабль "Сергей Котов".

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