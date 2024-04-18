Он отметил, что крайне короткие сроки – "это не со дня на день или на следующий день".

Военный эксперт Александр Мусиенко проанализировал перспективы предоставления необходимых Украине систем ПВО и ракет в кратчайшие сроки, учитывая заявления партнеров.

"Что касается крайне коротких сроков, то здесь можно все же рассчитывать на немецкую систему. При этом надо понимать, что это не со дня на день или на следующий день. Но по максимально ускоренной процедуре, то есть варианты на которые можно рассчитывать, и которые, я думаю, обсуждаются. Это во-первых Германия, она уже об этом объявила. Также, как известно, в Литву сейчас на боевое дежурство заступил Patriot из Нидерландов в связи с тем, что там Беларусь несколько активизировалась, учения проводила на границе. Есть Patriot, который сейчас с боевого дежурства возвращается в Испанию. Вот эти варианты могут сейчас рассматриваться для усиления Украины непосредственно батареями Patriot. Кроме того, у них есть и соответствующий запас ракет к ним", – рассказал Мусиенко в эфире телемарафона.

В то же время он отметил, что с ракетами к системам ПВО ситуация несколько сложнее, поскольку запасов в европейских странах осталось не так много.

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"Все же нужно участие США для того, чтобы это обеспечить. Надеюсь, что сейчас, когда будет все же положительное решение на этой неделе о предоставлении нам помощи, будет учтена и эта потребность в обеспечении ракетами", – добавил эксперт.

Мусиенко считает, что после положительного результата голосования в США деньги смогут законтрактовать на нужную нам номенклатуру вооружения очень быстро.

"Можно увидеть, там есть статья в расходах – это компенсация к тому, что передает США. Компенсация того, что они передают со складов. В эту сумму может включаться и то, что может нам быть передано немедленно. То есть не нужно будет ждать изготовления. А потом оно за счет этих средств компенсируется. Поэтому, в принципе, здесь есть основания говорить о том, что это может быть передано быстро. У США есть достаточно много ракет к системам Patriot, гораздо больше чем в европейских странах. У них и систем больше, и ракет, потому что именно эта система – американская", – пояснил он.

Мусиенко добавил, что обсуждается вопрос о системе SAMP-T, которая противодействует баллистическим угрозам, а также напомнил о том, что Германия еще в начале года говорила о дополнительных системах IRIS-T, которые должны поставляться. При этом он отметил, что сложная ситуация с ПВО в Украине сложилась потому, что партнеры обеспечивали нас сезонно.

"А Россия изменила тактику и подходы – ударила (по критической инфраструктуре) весной, когда ожидали, что вероятная опасность может быть для других объектов. Сейчас, соответственно, они готовят нам помощь в экстренном порядке. Надеемся, что встреча Украина-НАТО несколько прояснит ситуацию. Я убежден, что страны Запада не для того нам поставляли эти системы, чтобы их в какой-то момент поразили россияне", – акцентировал Мусиенко.

Эксперт считает, что если в ближайшее время Украина получит от партнеров необходимую помощь – сработает чешская инициатива по закупке и поставке боеприпасов, противоракетная коалиция, поступят самолеты F-16, то можно будет сорвать планы широкого наступления россиян.

"Украина способна сорвать эти намерения, если это все действительно поступит. Напомню, в 2022 году, когда россиян отбросили из-под Киева, и они начали наступать на Востоке, как раз помог формат "Рамштайн". Мы получили артиллерию, системы HIMARS. Так и сейчас, у нас есть все эти перспективы. Кстати, это отличный способ устроить ловушку для России, которая планирует наступать в конце мая – в июне. Если партнеры нас сейчас поддержат, и мы получим обеспечение, тогда можно будет сказать россиянам "Welcome to hell" (добро пожаловать в ад)", – констатировал Мусиенко

Помощь Украине: это стоит знать

Правительство Германии выступило с инициативой по поиску и предоставлению Украине дополнительных средств противовоздушной обороны и обратилось к партнерам по НАТО и Европейскому Союзу, а также к третьим странам для скорейшего предоставления Украине большей помощи со средствами противовоздушной обороны.

В свою очередь, Палата представителей США опубликовала три отдельных законопроекта о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Среди подробностей обнародованного текста по проекту помощи Украине есть пункт о передаче дальнобойных ракет ATACMS с оговоркой, что это решение может быть отложено, если это будет наносить ущерб национальной безопасности США.

Уже в эту пятницу, 19 апреля должно состояться заседание совета Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского. На мероприятии будут обсуждать поставки Киеву систем ПВО и боеприпасов.

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