Министр уточнил, жители каких регионов могут получить оружие для защиты Украины.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину десятки тысяч мирных граждан получили оружие.

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает ТСН.

Глава МВД напомнил, что ранее был принят закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны в период военного времени, который предоставляет возможность получения огнестрельного оружия гражданскими.

По словам министра, любой гражданин Украины может обратиться в полицию, доказать, что он действительно работает на защиту Украины, работает или находится в рядах территориальной обороны, добровольческих формирований, территориальных общин, и получить соответствующее оружие, прежде всего - автоматическое.

"Мы уже выдали несколько десятков тысяч автоматов во всей стране", - говорит Монастырский.

Он добавил, что сейчас оружие планируют раздавать населению на Ровенщине и Волыни - учитывая угрозу из Беларуси.

"Обязательно оружие раздается также в Харьковской области, в тех областях, которые являются прифронтовыми, а также в Киеве и Киевской области", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил российским солдатам сдаться и выжить.

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