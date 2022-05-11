В том, что школа должна участвовать в "патриотическом воспитании молодежи", уверены 67%.

По данным "Всероссийского центра изучения общественного мнения", 51% россиян выступают за то, чтобы в их школах детям рассказывали пропаганду о "специальной военной операции" в Украине.

В том, что школа должна участвовать в "патриотическом воспитании молодежи", уверены 67%.

Меньше всего граждан положительно относятся к урокам, посвященным событиям специальной военной операции России в Украине - 51%, 37% относятся отрицательно, 5% безразлично.

В апреле стало известно, что детей в российских школах зомбируют о пользе санкций.

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