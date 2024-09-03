Он подписал контракт несколько месяцев назад.

Российский контрактник, который попал в плен Вооруженных сил Украины в Курской области, пообщался с украинскими журналистами.

Александр Учайкин рассказал News.LIVE, что подписал контракт с российским Министерством обороны в конце июня этого года. Он называет это "вынужденной мерой", поскольку задолжал более 1 миллиона рублей и таким образом пытался остановить арест своего имущества.

Оккупанту обещали работу водителя в тылу, однако после нескольких недель обучения бросили на передовую. 6 августа украинские войска пошли в наступление на Курщине. Российские военные, среди которых был Учайкин, начали отступать от границы. Они дошли до назначенного командованием населенного пункта, однако там уже находились украинские войска.

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"Наши войска не удержали границу. Я счастлив, что жив. Я ничего не могу сказать, я в политике не силен... С нами обращались нормально, не было никаких издевательств или надругательств. Ну как берут в плен - крики, шум, но без рукоприкладства", - добавил он.

Захватчик говорит, что в Украине не встречал нацистов, а наступление на Курскую область объясняет тем, что украинцам "надоело, что на них давят со всех сторон". По словам Учайкина, на войне против Украины погибло много его друзей, другие получили тяжелые ранения.

На вопрос, что он может сказать человеку, который обещал ему службу в тылу, оккупант ответил так: "А че я ему скажу? Он так же получает свою зарплату. Его обманули, он меня обманул. Это просто цепочка такая. Че я ему скажу, его тоже обманули, он зарабатывает свою копейку, кормит свою семью".

Как сдаться в плен ВСУ

Как известно, в Украине работает госпроект "Хочу жить", через который военные России и Беларуси могут добровольно сдаться в плен.

Единый центр приема обращений по сдаче в плен "Хочу жить":

Telegram и WhatsApp: +380 95 68 68 86 888, +380 93 68 86 86 888, +380 97 68 86 86 888;

для звонков: +380 44 35 08 917, 688 (только с украинских номеров);

чат-бот: t.me/spasisebyabot;

Telegram-канал: https://t.me/hochu_zhyt.

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