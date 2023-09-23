Шеф украинской разведки говорит, что Путин вряд ли сможет ответить на эти атаки.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов пообещал, что удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Как отметил Буданов в интервью изданию TheDrive, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.

"Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени", - сказал он об атаках по мосту.

На уточняющий вопрос интервьюера, какой будет реакция диктатора Владимира Путина, шеф украинской разведки ответил: "А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?"

Удары по Крымскому мосту

Керченский (Крымский) мост выполняет главную логистическую функцию между РФ и оккупированным Крымом. Следовательно, по нему систематически наносятся удары, а его конструкция подвергается повреждениям.

В частности, 17 июля во время атаки на Керченский мост было уничтожена часть, по которой передвигается автомобильный транспорт. Спустя почти два месяца россияне восстановили поврежденный участок моста.

Для защиты моста от украинских морских дронов россияне затапливают поблиз него баржи и паромы и создают боновые заграждения. По мнению экспертов, это несколько усложнит работу надводных дронов, однако не сделает ее невозможной.

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