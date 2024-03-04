По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, спецоперация киллеров готовилась еще до полномасштабной войны, однако она пошла не по плану.

Россия до начала полномасштабного вторжения выслала на территорию Украины несколько элитных групп, которые во время наступления армии РФ, должны были захватить правительственный квартал Киева и высшее руководство страны, в том числе и Владимира Зеленского. Об этом заявил глава расследователей Bellingcat Христо Грозев в интервью Михаилу Зыгарю.

"Еще за пару недель до начала войны они зашли через Беларусь, чтобы быть рядом с Киевом. Часть из них вошла в Киев и готовилась к взятию политического квартала, люди, подчиненные Аверьянову... Их было около 30, это очень элитная группа... Они переслали туда тех самых людей, которые взорвали склады в Чехии и Болгарии, которые отравляли и болгарского бизнесмена Гебрева, и Скрипалей", - отметил он.

По словам Грозева, в начале полномасштабной войны киллеры были очень воодушевленными, поскольку имели уверенность в том, что с легкостью смогут сделать самую "красивую" и победную часть войны, а именно: захватить или убить высшее политическое руководство Украины. Но их планы сорвали, а настроения изменились.

"Мы следили за коммуникациями нескольких членов этой команды. И было и страшно, и смешно: страшно, потому что видели, какие у них цели, а смешно, потому что они с каждым днем становились все меньше ура-патриотами, стали критиковать руководство за плохо спланированную операцию. Они сначала писали женам, что останутся на неделю, потом на две недели, а после на месяц, полгода. Они стали сомневаться в верности своих жен, можно об этом написать роман, как команда, которая должна была за неделю обеспечить России победу, стала психологическими жертвами их же собственной войны", - добавил журналист.

Грозев отметил, что часть из них удалось ликвидировать, другие же вернулись в Россию и начали планировать диверсионные действия.

Покушения на Зеленского: что известно

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что точно не знает, сколько покушений он смог пережить. По его словам, это могло быть 5-6 раз.

"Первая попытка очень интересна, когда она первая, а потом все как по маслу. Во-первых, люди не знают, что делать, и это выглядит очень страшно. А потом просто разведка делится с вами подробностями, что еще одна группа приехала в Украину, чтобы [попробовать] это сделать", - отметил он в интервью The Sun.

В то же время бывший руководитель криминальной разведки Украины Валерий Кур рассказывал, что первое покушение на Владимира Зеленского готовилось еще до его политической карьеры. Когда он стал президентом, была предпринята вторая попытка убить его, ведь глава государства отказывался выполнять "Минские соглашения".

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