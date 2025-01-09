Сейчас оккупанты пытаются окружить Покровск с флангов.

Ситуация в Донецкой области, в частности в районе Покровска, остается сложной, говорит военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Враг уперся в Покровск. Он подошел с востока к Покровску на расстояние 7-8 километров еще полгода назад, но дальше продвигаться не смог, потому что там были построены фортификации, мы готовы были давать ему отпор. Поэтому он принял решение обходить Покровск с флангов, чтобы попытаться окружить город. Это Торецкое направление, Кураховское. Это прекрасно видят наши командиры, которые планируют боевые действия", - рассказал он в эфире "Radio NV".

Гетман добавил, что россияне продолжают удерживать преимущество в личном составе и технике. Благодаря этому им удается продолжать продвижение:

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"Нам приходится отходить с боями. Враг продвигается, но не быстро. Скорость продвижения его уменьшилась уже в этом году, поскольку он несет очень большие потери. Но для того, чтобы где-то его остановить, на каком-то участке должно быть соответствующее количество наших сил и средств - людей и техники".

Ситуация на фронте

Накануне аналитики DeepState сообщили о продвижении войск РФ в ряде населенных пунктов. В частности - в районе Торецка и Курахово. Также уточнена линия фронта в Курской области.

Тем временем в городской военной администрации Покровска рассказали об ухудшении ситуации с обстрелами. Там также добавили, что захватчики находятся в трех километрах от города.

Тем временем журналисты Forbes пишут о больших потерях россиян в Курской области. Отмечается, что Россия могла потерять до 400 военных только во время одного штурма.

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