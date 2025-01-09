Большие потери, которые несут как российские, так и северокорейские военные, начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге.

Российские оккупационные войска продолжают пытаться выбить Силы обороны Украины с территории Курской области. На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только возле села Махновка армия РФ потеряла до батальона пехоты, включая северокорейских солдат и российских десантников.

Издание Forbes уточняет, что Махновка, которая перешла под контроль Сил обороны Украины еще в августе, уже несколько дней является местом ожесточенных боев. На видео, циркулирующих в социальных сетях, видно, как российские и северокорейские войска входят в село и попадают под атаку украинской пехоты, танков и беспилотников.

Аналитик Эндрю Перпетуа, который тщательно изучает социальные сети для подсчета потерь в российско-украинской войне, подтвердил слова Зеленского.

Видео дня

"Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео", – заявил он, добавив, что визуально подтвердил 408 потерь за один день.

Отмечается, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге – не самый интенсивный отрезок на Курской дуге. Но отдельные бои в Махновке и Плеховом могли быть более кровавыми по сравнению с другими участками.

Так, 14 декабря 2024 года во время атаки через открытые поля, которую враг осуществлял в три волны, более 500 северокорейских пехотинцев смогли выбить 100 украинских военных, которые удерживали село. Но тогда силы КНДР стали легкой мишенью для украинских беспилотников и артиллерии. Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что потери северокорейского контингента (убитыми и ранеными) могли составлять более половины сил, задействованных в атаке.

"Российская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще более дорогой и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска – возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданных территориальных бригад – фактически продвинулись на небольшое расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", – говорится в материале.

Большие потери, которые несут как российские, так и северокорейские военные, начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге. Украинский Центр оборонных стратегий акцентирует, что боевые действия на территории области активизировались до максимального уровня. Это заставляет вражескую группировку тратить все имеющиеся ресурсы, причем в крайне неудобное и невыгодное для россиян время.

"Если интенсивные бои будут продолжаться еще 5-10 дней, российская группировка будет нуждаться в быстром пополнении, поскольку она уже несет значительные потери во встречных боях. Такое пополнение может быть осуществлено только за счет переброски сил с других участков фронта", – говорят в Центре оборонных стратегий.

Бои в Курской области

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 8 января, по состоянию на 22:00 украинские защитники отбили 27 атакующих действий российских захватчиков в Курской области. Там идут ожесточенные бои.

Кроме того, россияне продолжают обстреливать свои же населенные пункты. За время операции Сил обороны на Курщине в результате российских авиационных и артиллерийских обстрелов Суджи погибли 36 местных жителей.

Что касается потерь армии РФ, то за 5 месяцев Курской операции общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч – убитыми. Также враг потерял сотни единиц техники. 860 оккупантов были захвачены в плен, что позволило освободить сотни украинских защитников, которые находились в российских тюрьмах.

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