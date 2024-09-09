Напряжение вокруг Покровска спало, отметил эксперт.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и для российских захватчиков покровское выступление может стать место тотального уничтожения.

Россиянам для достижения успехов на юге Донецкой области или юго-восточном направлении надо продвигаться на направлении Угледар - Курахово - Покровск, рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный Иван Тимочко во время эфира на канале "Эспрессо".

"Но если неделю назад в украинском инфопространстве обсуждался вопрос Покровска уже как свершившегося факта, что враг его оккупирует, захватит, то сейчас это напряжение спало. Импульс или наступательный потенциал, который россияне имели в этом направлении, существенно снизился, и у них теперь дилемма", - поделился эксперт.

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По его словам, если противник не активизируется в районе Курахово - Угледар и, например, хотя бы не расширит в этом направлении свои фланги, то "в недалеком будущем покровский выступ может превратиться в место тотального уничтожения" оккупантов.

"Они не смогли расширить этот выступ, и сейчас его ширина около 25 км, а это означает, что с двух сторон он может держаться под огневым контролем и поражением. Поскольку, по словам главнокомандующего, там проведена определенная реорганизация, есть усиление Вооруженных сил Украины, и подтянуты дополнительные средства поражения", - добавил председатель Совета резервистов.

На карте аналитиков DeepState видно это покровское выступление.

Город Покровск в центре внимания - что уже сообщалось

Противники уже длительное время пытаются продвинуться вперед к Покровску и несут огромные потери. 8 сентября The Economist писал, что украинские воины смогли приостановить продвижение противников в сторону этого города.

По мнению ветерана российско-украинской войны, экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, битва за Покровск может стать решающей в войне с Россией. По его словам, во время боев за город противники могут исчерпать свои последние резервы.

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