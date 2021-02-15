Авто соратника террориста Игоря Безлера "Беса" - "комбата народной милиции ДНР" Сергея Попова с уголовными кличками "Длинный" и "Дуремар" - могли подорвать, так как у него был конфликт с главарем оккупационной «администрации РФ» в Горловке Иваном Приходько.
Об этом в Facebook сообщает «Восточная Правозащитная Группа».
«Наши источники информации сообщают, что у Сергея Попова и главы оккупационной администрации РФ в г. Горловка Ивана Приходько уже длительное время существует конфликт. Попов и Приходько не могут поделить вывоз металлолома из Горловки (им и так мало перепадает от основных потоков, вот они и бодрятся за каждую мелочь)», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Попов госпитализирован и находится в больнице, состояние его здоровья не критическое.
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«Данную ситуацию спецслужбы РФ будут использовать для того, чтобы продемонстрировать действия украинских спецслужб, направленные на эскалацию конфликта и срыв перемирия. Если бы спецслужбы РФ ставили задачу о ликвидации, то Сергей Попов уже был бы в компании лидеров боевиков «ЛНР» и «ДНР» Гиви, Моторолы, Бэтмена, Дремова и т.д», - утверждают в правозащитной группе.
На данный момент въезд и выезд из Горловки, а также центр города перекрыт, проводится отработка территории и якобы есть задержанные.
Покушение на террориста Сергея Попова: что о нем известно
- Неизвестные заложили в автомобиле боевика Сергея Попова фугас и привели его в действие, когда он вез дочь в школу. Оба живы.
- Вскоре в пабликах террористов опубликовали фото с места происшествия.
- Согласно данным "Миротворца", во время оккупации Крыма Попов входил в состав "Самообороны Крыма". Затем вернулся в Горловку, входил в близкое окружение Игоря Безлера.
- Боевик до войны на Донбассе владел СТО в Горловке.
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