Советник главы ОП отметил, что оккупанты до сих пор не захватили "Азовсталь", а это 1/5 города.

Советник главы Офиса президента и член украинской переговорной группы Михаил Подоляк прокомментировал то, что президент РФ Владимир Путин заявил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану о "взятие" Мариуполя.

Реакция Подоляка появилась у Twitter.

"После 2 месяцев боев в РФ говорят, что взяли Мариуполь. С поправкой: "кроме Азовстали". Только вот в чем дело, ребята: "Азовсталь" – это 1/5 Мариуполя. Или 22 Ватикана или 3 Централ Парки НЙ. Взяли город? Ага. Фейковая страна, фейковые победы. И настоящие украинские защитники. Из стали", - написал Подоляк.

Ситуация в Мариуполе

Генштаб ВСУ сегодня утром сообщал, что россияне осуществляют массированное огневое воздействие и блокирование украинских подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как уточняют защитники, в течение 25 апреля РФ нанесла по территории завода, где скрываются сотни гражданских, 35 авиаударов. В результате налетов рашистов один цех загорелся.

За неимением спасательных служб военные собственноручно вытаскивают людей из-под завалов и оказывают первую помощь.

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