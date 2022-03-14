По сообщениям нескольких изданий, РФ обратилась к Китаю за военной помощью.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал обращение РФ о помощи в Китай: на фоне провальной операции в Украине репутация РФ – ничто.

Как он написал в Twitter, по сообщениям нескольких изданий, РФ обратилась к Китаю за военной помощью.

"На фоне крайне провальной сухопутной операции в Украине репутация РФ – ничто. Но зачем натягивать на РФ такой позор, пытаясь хоть где-то (РБ, ОДКБ, Китай) найти силы, чтобы уничтожить Украину?"- отметил Подоляк.

Ранее Financial Times сообщило, что Россия запросила у Китая военную технику для поддержки своего вторжения в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: