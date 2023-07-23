Мир должен перестать считать, что есть какое-то другое решение, кроме безусловного проигрыша РФ, считает Подоляк.

Жестокими обстрелами юга Украины и в частности Одессы российский агрессор пытается достичь сразу нескольких целей. Каких именно, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия перешла на" обновленную террористическую тактику": преднамеренные удары по историческим центрам городов юга, демонстративное уничтожение Одессы, разрушение портовой инфраструктуры, масштабные попытки уничтожения гражданских. По мнению Подоляка, такими действиями Россия стремится:

Окончательно "убить" зерновую сделку. Закрыть для Украины любой выход в Черное море (особенно из-за страха за собственный флот). Перехватить глобально информационную повестку дня, чтобы меньше говорили о внутренних проблемах РФ, а больше – о возможной эскалации войны. Снова напугать откровенным терроризмом и таким образом заставить обсуждать "возможные уступки России". Реализовать свою ненависть к Украине и особенно к Одессе, просто разрушая память, историю.

Подоляк в очередной раз подчеркнул, что эта война может завершиться только проигрышем России, и призвал страны-партнеры предоставить Украине соответствующую оборонную поддержку.

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"Что делать? Выйти из политической прострации, ускорить поставки средств ПРО, защитить зерновые коридоры и портовую инфраструктуру, перестать считать, что есть какое-то другое решение, кроме безусловного проигрыша РФ", - отметил Подоляк.

Ракетный удар по Одессе 23 июля

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью по Одессе россияне выпустили 19 ракет разных типов, в результате чего был разрушен и поврежден ряд объектов культурного и исторического наследия, в том числе, охраняемых ЮНЕСКО.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что 9 ракет были уничтожены силами ПВО - это "Калибры" и "Искандеры-К". По ее словам, те же ракеты, которые наша система ПВО не может сбивать в полном объеме, украинские силы противовоздушной обороны не смогли остановить и они "отработали" по объектам.

В результате российского обстрела этой ночью повреждены Спасо-Преображенский собор в центре Одессы, исторические здания - Дом ученых, жилые дома, здание Одесского государственного музыкального лицея имени профессора П. С. Столярского, а также объекты портовой инфраструктуры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что главной целью этих ракетных атак России является попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю и не допустить возобновления функционирования "зернового коридора".

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