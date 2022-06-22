Среди "трофеев" оккупантов-мародеров также был электрический вентилятор.

Вблизи Северодонецка Луганской области, где идут ожесточенные бои, воины Вооруженных сил Украины захватили в плен двух оккупантов-мародеров. Рядом с ними были и "трофеи".

Об этом сообщает Telegram-канал "Supernova+".

"Охотников за вентиляторами из России взяли в плен возле Северодонецка", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фото "денацификаторов" с украденной украинской техникой. Россияне украли вентилятора без стойки, а также электрический чайник и мультиварку.

Кроме бытовой техники, захватчики вынесли из чьего-то дома или магазина бутылку водки, половину из которой успели выпить.

Как сообщал УНИАН, во временно оккупированном российской армией Мариуполе начались первые ограбление пенсионеров. "Милиция ДНР" делает вид, что ничего не происходит.

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