Отмечается, что специальное покрытие должно отсрочить время детонации бомбы во время пожара.

Под крылом украинского истребителя МиГ-29 была замечена так называемая "морская бомба", пишет Defence Express со ссылкой на появившееся в сети фото.

Отмечается, что у данном случае речь идет о комплекте AASM Hammer со специальным термическим покрытием, похожее на бетонное, которое должно отсрочить время детонации бомбы во время пожара.

"Такое покрытие используют на авианосцах, точнее - на американских авианосцах", - говорится в публикации.

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Также на портале предположили, что Украина получает от Франции комплекты AASM Hammer отдельно от бомб.

"А они уже устанавливаются в существующие бомбы в Украине, что превращает их не только в высокоточные, но и дальнобойные", - подытожили в Defence Express.

AASM Hammer - справка

Armement air-sol modulaire (AASM Hammer) - это французское семейство высокоточных авиационных боеприпасов. Оно представляет собой комплект, который крепится к обычной неуправляемой бомбе, превращая ее в управляемую с дальностью действия более 70 километров.

Модульная конструкция позволяет использовать различные системы наведения и применять боеприпасы разного веса. Основными носителями AASM служат французские боевые самолеты Dassault Rafale и Dassault Mirage 2000D.

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