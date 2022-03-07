В частности, речь идет о Буче, Ирпене и Дмитровке.

Под Киевом ситуация сверхтяжелая, наблюдается гуманитарный кризис.

Об этом говорится в сводной информации от Национальной полиции Украины, сообщает МВД Украины.

"По состоянию на 7 марта сверхтяжелая ситуация остается в Буче, Ирпене и Дмитровке, что на Бучанщине. Продолжаются бои, наблюдается гуманитарный кризис. Во время обстрела Макарова повреждены школа, детсад, хлебзавод и жилые дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Фастовщине около 5 часов утра враг с помощью Градов обстрелял часть Ясногородки. Также авиаудар осуществлен в центр Бышева. Повреждено здание аптеки.

При этом, в Броварах и на Фастовщине полиция задержала мародеров, которые обворовывали частные дома.

Также в селах Мокрец и Заворичи Броварского района активно передвигается вражеская техника. В победе Барышевской ТГ ведется бой.

На Вышгородщине продолжается эвакуация населения.

В то же время на Белоцерковщине, Обуховщине, Бориспольщине ситуация контролируемая.

Как сообщал УНИАН, жители города Ирпень находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из дома. В Ирпене, а также Буче, Гостомеле, Ворзеле под Киевом, длительное время идут ожесточенные бои.

7 марта городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что часть города Ирпень Киевской области захватили оккупанты, а остальная часть сражается с противником.

Не смотря на обстрелы из Ирпеня удалось вывести уже более 2 тысяч человек.

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