Как рассказывают в ТрО, расклеенные листовки уже подняли на ноги ФСБшников.

Украинцы на временно оккупированных территориях продолжают оказывать сопротивление агрессору. На этот раз они расклеили листовки-угрозы оккупантам на Харьковщине.

Об этом в Facebook сообщает территориальная оборона ВСУ.

"Русский оккупант! Мы близко и уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть", - такие листовки украинцы массово расклеили по временно оккупированному пгт. Великий Бурлук, Харьковская область.

Как рассказывают в ТрО, такие действия уже подняли на ноги ФСБшников, которые теперь безуспешно ищут наших подпольщиков.

"Ни один рашист не будет знать покоя на нашей земле. Великий Бурлук - это Украина", - добавили в Теробороне ВСУ.

Ранее стало известно, что российские захватчики распространяют в Мариуполе листовки с ответами на вопросы об условиях жизни в городе во время оккупации. Там даны ответы на основные вопросы, которые могут беспокоить мариупольцев. В частности, относительно возможности снять наличные с карт украинских банков.

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