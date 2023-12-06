Сейчас надо сохранить людей, подчеркнул защитник Украины.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и нашим воинам на этом этапе надо переходить в глухую оборону, поскольку захватчики накопили силы, беспилотники и огромное количество артиллерии.

Основная задача украинской стороны сейчас "сохранить людей, закопаться максимально, заминироваться, чтобы нас не выбили оттуда (с занимаемых позиций, - Ред.) при любых условиях", поделился мнением командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Вооруженных сил Украины Андрей Серган с "Радио Свобода".

"...на этом этапе нужно переходить в глухую оборону, это моя точка зрения... А там будем видеть, возможно, и сохраним Авдеевку. Это все зависит даже не от военных, это все зависит от политики, от поставок вооружения, боеприпасов и тех самых наземных дронов. Только тогда можно говорить о результатах - сохраним мы Авдеевку или нет", - сказал воин.

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Защитник украинского государства подчеркнул, что штурмы со стороны врага не прекращаются, и потеря какой-то позиции или даже нескольких позиций - это еще не окончание противостояния.

"Еще раз повторяю, если даже будет потеря завода (Авдеевского коксохима, - Ред.), что, конечно, стратегически невыгодно, но это не потеря страны. Это всего лишь шаг назад, потом надо будет сделать два шага вперед. Поэтому важно не нагнетать ситуацию...", - отметил Серган.

Идет полномасштабная война - новости, которые стоит знать сейчас

Российские оккупанты осенью начали активно пытаться захватить город Авдеевка Донецкой области и не раз получали "по зубам" от украинских воинов и понесли огромные потери. По сведениям украинской стороны, уничтожены тысячи врагов. За Авдеевку продолжаются ожесточенные бои.

Бывший глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал Виктор Муженко говорил, что нашим защитникам нужно перейти в оборону и переформатировать фронт.

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