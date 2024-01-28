Патриоты уже пошли на войну против РФ, подчеркнул воин.

Мобилизация в Украине на сегодня продолжается, и необходимо, чтобы общество знало правду о боевых действиях против россиян, и тогда ряды наших защитников еще могут пополнить крепкие ребята.

Патриотически настроенные граждане уже пошли на войну, некоторые люди, которые остались дома, также хотят справедливости, рассказал воин из 56 бригады Вооруженных сил Украины Пиночет, сообщает Hromadske. "...А определенный процент - по натуре рабы, я бы их так назвал. Они живут по принципу: "Моя хата скраю, я нічого не знаю", - считает военнослужащий.

По его мнению, крупные украинские СМИ должны показать обществу правду, чтобы немного его взволновать. "Тогда еще будут у нас интересные, крепкие ребята, которые могут что-то делать. А так - он встал утром, посмотрел телевизор - все классно, можно идти на рыбалку или заниматься своими делами. Он думает: "Ребята же все отражают, побеждают. Зачем мне туда идти?", - добавил боец.

Видео дня

В центре внимания мобилизация - новости, которые стоит прочитать сейчас

В конце прошлого года президент Владимир Зеленский сказал, что военные попросили в нашей стране дополнительно мобилизовать до 500 тысяч человек. Стало известно, что в Кабмине сейчас работают над законопроектом, который будет предусматривать усиление мобилизационных мероприятий. В правительственном проекте закона, который уже подавали в Верховную Раду, было найдено много "ляпов", и его отозвали.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия говорил, что одной из следующих новаций в процессе мобилизации в Украине должно стать введение цифрового "сертификата военнообязанного".

Вас также могут заинтересовать новости: