Он отмечает, что в его батальоне бойцы иногда по девять дней были на позиции.

Командир 7-го отдельного стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады Александр Юрин рассказал о ситуации с ротацией и отпусками на фронте.

В интервью "Громадському" он отметил, что каждое подразделение должно держать четко определенный участок фронта.

"Если оно уходит в тыл - кто-то должен стать на замену. А эту замену надо подготовить", - отметил Юрин.

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Кроме того, отметил комбат, на замену также должно прийти подразделение, которое может качественно вести боевые действия.

"Если боевое подразделение меняется другим боевым - это одно дело. А если вместо боевого подразделения приходят ребята сразу после учебного центра - может быть большая беда", - объясняет комбат.

Если нет опытной обстрелянной смены, то для батальонов на передовой необходимо обеспечить надлежащее пополнение, чтобы можно было проводить ротацию бойцов внутри подразделения.

"Должно быть так: одни на боевом дежурстве; вторые готовятся к своей очереди; третьи отдыхают и подлечиваются; четвертые проходят боевое обучение. А еще надо иметь кого-то для подстраховки на случай форс-мажора", - говорит комбат.

Он рассказал, что в его батальоне бывало, когда бойцы менялись "каждые три дня, и каждые шесть дней, а иногда и по девять дней были на позиции. Но отдохнуть после 9 дней хоть неделю они не могли, потому что надо было снова выходить на смену".

По его словам, сейчас у него две роты на разных позициях: в одной дежурят каждые 5 дней, во второй - каждые два дня.

"И это при хорошем расписании, если нет потерь. Если будут потери, нагрузка увеличится - и у ребят вообще не будет времени ни на отдых, ни на обучение. Я и так должен к выполнению боевых задач привлекать ребят из тыловых подразделений батальона, потому что некому воевать", - сетует он.

Для бойцов, которые воюют без ротаций, самой заветной мечтой становится отпуск. По его словам, с февраля 2022-го по одному разу в отпуске побывал практически каждый боец батальона. Кто 5, кто 10, а кто 15 дней - в зависимости от обстоятельств в семье и ситуации на фронте.

В батальоне составляются графики отпусков, однако россияне не дают их соблюдать.

"Численность подразделения не позволяет выполнять задачи на линии соприкосновения, если эти люди уйдут в отпуск", - отмечает Юрин, подчеркивая при этом, что даже во время интенсивных боевых действий можно и нужно отправлять в отпуск человека, которому это действительно необходимо.

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Юрин также рассказывал, что в его батальоне не хватает более 50% бойцов. С апреля 2023 года он получил для пополнения только 40 бойцов - в четыре раза меньше, чем уволенных.

"Если говорить о нынешнем состоянии, то за последние полтора месяца на линии соприкосновения мы имеем 10-15% безвозвратных потерь. Примерно половина - раненые, еще 7-8% - это пропавшие без вести", - рассказал комбат.

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