В сети призвали уволить женщину из университета.

Заместитель декана факультета международных отношений Национального авиационного университета (НАУ), доктор философии Ирина Лесь высмеяла плен добровольца-парамедика из "Азовстали" Екатерины Полищук (позывной - "Пташка").

Комментарий Лесь оставила под публикацией, посвященной получению "Пташкой" награды "За мужество", написал в Facebook общественный деятель Роман Синицын.

Отвечая на предыдущий комментарий о том, что парамедик прошла ужасный плен, Лесь отреагировала саркастическим смайликом: "Ужасный плен... Плюснула килограмм 12 и такая счастливая интервью рашковским каналам давала".

Видео дня

Синицын обратился к ректору НАУ с вопросом, поддерживает ли он слова своей подчиненной: "Максим Луцкий, вы тоже поддерживаете высказывания своей подчиненной, или, может, будет созван Ученый совет и эту курицу уволят?"

Плен катера Полищук - что известно

21-летний парамедик Екатерина Полищук попала в российский плен в мае 2022 года – вместе с другими защитниками "Азовстали".

Тогда, по словам ее матери, девушку отправили в Еленовскую колонию, где российские оккупанты казнили более полусотни украинских бойцов.

В плену российским пропагандистам удалось записать с Екатериной сюжет, однако девушка держалась достойно и не реагировала на провокационные вопросы кремлевских прихвостней. Вернуть ее удалось только осенью.

Девушка с позывным "Пташка" запомнилась украинцам после исполнения песни в бункерах полуразрушенного от российских бомб металлургического завода в Мариуполе.

3 декабря президент Владимир Зеленский вручил Екатерине орден "За мужество".

Вас также могут заинтересовать новости: