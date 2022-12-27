Зрелищное видео опубликовал Русский добровольческий корпус.

Реактивная система залпового огня HIMARS зрелищно отработала по российским оккупантам на одном из направлений.

Роликом атаки поделились воины Русского добровольческого корпупа, воюющие бок о бок с украинскими защитниками против оккупантов.

На кадрах один из добровольцев заявил, что корпус передает "разрушительное приветствие путинским псам". После этих слов воины совершили запуск.

Видео дня

"Русский добровольческий корпус передает свои пламенные приветы путинским псам! Адский ад с моментальной доставкой", - говорится в сообщении.

РСЗО HIMARS - характеристики и эффективность

M142 HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси.

РСЗО может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. HIMARS взаимозаменяема с РСЗО M270A1, неся половину ее боекомплекта.

О разработке M142 HIMARS стало известно в 1994 году. Впервые HIMARS использовали в боевых действиях в 2007 году в Ираке.

Полгода назад стало известно, что США приняли решение передать Украине ракетные системы M142 HIMARS, которые будут оснащены боеприпасами GMLRS, но не баллистическими ATACMS. Ракеты типа GMLRS имеют дальность полета до 70 км и точность в несколько метров.

США передали нашей стране 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. К началу ноября все они оставались целыми и использовались для отражения вооруженной агрессии РФ.

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