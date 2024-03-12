Потенциальная цели ВСУ назвал Анатолий Храпчинский.

Когда Украина получит западные истребители F-16, то сможет существенно отогнать вражескую авиацию и наносить удары по стратегически важным объектам РФ.

Более того, Киев может получить самолеты уже с ракетами дальнего действия, то есть оружием, которое сможет преодолевать расстояние до тысячи километров. Какие цели это раскрывает для ВСУ, уточнил эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона.

"Если мы говорим об использовании F-16, то мы можем их использовать как для защиты воздушного пространства Украины, то есть непосредственно от массированных обстрелов. Если говорим о привлечении этих самолетов на линии фронта, то здесь следует отметить, что мы сможем существенно отогнать вражескую авиацию. Потому что, например, если брать F-16 в комплектации Block 42, то он видит на 300 км. Это гораздо больше, чем видят российские самолеты. И мы можем говорить об уничтожении их на больших дистанциях", - пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что в контексте ударов по РФ можно говорить, как о стратегических "ракетных" заводах врага, так и о важных аэродромах.

"Здесь стоит сказать, что если Йенс Столтенберг (генеральный секретарь НАТО) придержиться обещанных слов, что можно быть применять по стратегическим объектам на территории России эти ракеты, то можем говорить об уничтожении, например, таких важных заводов для РФ в Подмосковье, которые производят ракеты Х-101, Х-59, Х-69, которым Россия бьет по территории Украины. Так же можем говорить и об определенных аэродромах стратегической авиации, которые находятся в зоне досягаемости этих ракет", - отметил Храпчинский.

Также он акцентировал, что не видит каких-то сложностей для обучения наших пилотов на истребителях, "кроме того, что это новейшая техника". "Это новые образцы, новые стандарты НАТО", - добавил эксперт.

Что говорил Столтенберг о F-16

В феврале Столтенберг заявил, что, когда Украина получит F-16, то будет иметь право наносить удары по военным целям РФ и за пределами страны. Генсек НАТО добавил, что каждый союзник будет решать, поставлять ли F-16 в Украину, и разные страны имеют разную политику. При этом он подчеркнул, что Россия ведет против Украины захватническую войну, и Киев имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным российским военным целям за пределами страны.

Первые самолеты F-16 от западных партнеров могут поступить в Украину уже к лету, речь идет о шести единицах. В то же время военный эксперт Петр Черник заявил, что это количество для начала - довольно неплохо.

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