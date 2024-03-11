Одним из вариантов противодействия вражеским атакам Коваленко называет уничтожение всех российских самолетов А-50.

Когда Украина получит самолеты F-16, россияне сразу же будут бить по аэродромам, поэтому необходимо позаботиться об их защите. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Если у нас будет готов аэродром, россияне сразу же его будут пытаться уничтожить вместе с F-16. Это будут основные удары. Мы должны обеспечить безопасность того объекта, на котором будут размещаться эти самолеты. Как? Минимизировать вероятность использования ракетного вооружения, крылатых ракет – тех же Х-101/555, других модификаций", – объяснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, для этого необходимо либо обеспечить этот объект такой эшелонированной системой противовоздушной обороны как в Киеве и Киевской области, либо оставить россиян без возможности использовать свое ракетное вооружение дальнего радиуса действия.

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"Как это можно сделать? Уничтожая их А-50 полностью все. Чтобы они не могли предоставлять необходимую разведывательную информацию и целеуказание, дополнять ракетные удары со стороны российской стратегической авиации", – резюмировал Коваленко.

Передача самолетов F-16 Украине

Издание The New Tork Times писало, что уже к лету Украина может получить первые истребители F-16, обещанные западными партнерами. Пока речь идет о шести самолетах. Тогда же должны быть готовы к боевым вылетам первые 12 украинских пилотов.

Комментируя этот материал, военный эксперт Петр Черник отметил, что для начала шесть единиц – это довольно неплохо. По его словам, первые F-16 смогут помочь Украине в противодействии российским крылатым ракетам, а также "сушкам", которые терроризируют украинские территории управляемыми авиабомбами.

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