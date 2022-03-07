Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже находятся на позициях на окраинах Киева.
Об этом сообщили Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.
"Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.
Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.
Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.
Для записи в Интернациональный легион и по всем деталям можно обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в государстве лица, которое хочет встать на защиту Украины.
Президент ввел с 1 марта безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Безвиз вводится временно на период действия военного положения.