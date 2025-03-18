Военный обозреватель отметил, что Россия не хочет, чтобы Украина использовала прекращение огня в свою пользу.

Если между Россией и Украиной будет установлено 30-дневное перемирие, то каждая из сторон будет его использовать. Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "Украинского радио".

"Это абсолютно бесспорно. И реакция Российской Федерации свидетельствует о том, что они очень боятся того, что мы будем его использовать. Потому что одно из условий Путина, которое он выдвинул на прошлой неделе - это гарантия того, что украинская армия не будет проводить мобилизацию, не будет усиливаться, не будет обучать людей. Путин хочет получить гарантии, что этого не будет. Что не будет также военной помощи Украине и дальнейшей подготовки наших войск. То есть, россияне этого боятся. Они это понимают", - подчеркнул эксперт.

По его словам, украинцы тоже понимают, что любое прекращение огня - это возможность для РФ тоже укрепиться и подготовиться к будущим наступлениям.

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"И об этом звучат заявления от наших руководителей. Поэтому каждая сторона будет готовиться. Каждая сторона будет понимать, что это перемирие может быть нарушено, и к этому нарушению нужно быть готовым. Россия может готовиться к нарушению самой Россией этого перемирия. Ведь они не оставляют попыток уничтожения Украины. Мы должны это понимать. Они будут дальше готовиться к продвижению. И мы должны готовиться к отпору продвижению Российской Федерации", - отметил Попович.

Возможное перемирие в Украине - последние новости

Ранее командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, как разговоры о перемирии влияют на рекрутинг. По его словам, не стоит сейчас думать, что могут быть какие-то переговоры, что может завершиться война, потому что никому не известно как обеспечить это перемирие.

В то же время издание The Wall Street Journal писало, что Трамп попытается убедить Путина согласиться на 30-дневное перемирие в Украине. Журналисты отметили, что президент РФ, скорее всего, в обмен на согласие потребует территориальных и других уступок от Украины.

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