Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак убежден, что режим прекращения огня действует уже 211 суток.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Андреем Тараном.
Хомчак подчеркнул, что режим всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения нв Донбассе продолжается уже 211 дней.
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"Многие люди сегодня сомневаются в том, что это выполняется. Но я хочу подчеркнуть, что это выполняется, в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом - вооруженными формированиями РФ на неподконтрольной территории", - сказал Хомчак.
Провокации от боевиков
Вместе с тем он признал, что на отдельных участках оккупанты ведут провокационные обстрелы, которые происходят вдоль всей линии соприкосновения, и иногда активизируются, а иногда затихают.
Также главнокомандующий добавил, что враг активизируется, как правило, во время заседания Трехсторонней контактной группы, а сейчас - после решений СНБО о введении санкций против соответствующих лиц и компаний.
Хомчак акцентировал, что главная цель таких обстрелов - создать иллюзию, что это стреляют ВСУ по гражданским жителям с применением тяжелого вооружения, чтобы дискредитировать украинскую армию.
Ответный огонь
Также он заявил, что подразделения ВСУ всегда готовы открыть огонь, если есть угроза их жизни и здоровью, а также для сдерживания противника от ведения каких-либо активных действий.
Хомчак подчеркнул, что любые обвинения в адрес ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня являются провокациями "противоположной стороны" и не имеют никаких оснований.
Также Хомчак сообщил, что сегодня в районе шахты "Бутовка" в Донецкой области в результате обстрела, который осуществили российские оккупанты, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один ранен.
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