Также он призывает не поддаваться на провокации врага по этому поводу.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак убежден, что режим прекращения огня действует уже 211 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с министром обороны Андреем Тараном.

Хомчак подчеркнул, что режим всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения нв Донбассе продолжается уже 211 дней.

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"Многие люди сегодня сомневаются в том, что это выполняется. Но я хочу подчеркнуть, что это выполняется, в основном, ВСУ и, к сожалению, не в полной мере выполняется нашим врагом - вооруженными формированиями РФ на неподконтрольной территории", - сказал Хомчак.

Провокации от боевиков

Вместе с тем он признал, что на отдельных участках оккупанты ведут провокационные обстрелы, которые происходят вдоль всей линии соприкосновения, и иногда активизируются, а иногда затихают.

Также главнокомандующий добавил, что враг активизируется, как правило, во время заседания Трехсторонней контактной группы, а сейчас - после решений СНБО о введении санкций против соответствующих лиц и компаний.

Хомчак акцентировал, что главная цель таких обстрелов - создать иллюзию, что это стреляют ВСУ по гражданским жителям с применением тяжелого вооружения, чтобы дискредитировать украинскую армию.

Ответный огонь

Также он заявил, что подразделения ВСУ всегда готовы открыть огонь, если есть угроза их жизни и здоровью, а также для сдерживания противника от ведения каких-либо активных действий.

Хомчак подчеркнул, что любые обвинения в адрес ВСУ о несоблюдении режима прекращения огня являются провокациями "противоположной стороны" и не имеют никаких оснований.

Также Хомчак сообщил, что сегодня в районе шахты "Бутовка" в Донецкой области в результате обстрела, который осуществили российские оккупанты, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще один ранен.

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Автор: Дмитрий Хилюк