За это время в результате провокации Украина потеряла одного военного, однако в другие дни боевых потерь фактически нет, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что режим тишины на Донбассе длится уже почти два месяца.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Зеленский рассказал о ситуации безопасности на Донбассе. Он напомнил, что во время встречи советников лидеров стран-участниц Нормандского формата была подтверждена необходимость соблюдения устойчивого режима прекращения огня, который длится вот уже почти два месяца.

«За это время в результате провокации Украина потеряла одного военного, однако в другие дни боевых потерь фактически нет», - отметили в Офисе президента.

В свою очередь Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Азербайджан относится к Украине как к близкому стратегическому партнеру.

Срыв перемирия на Донбассе

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилін приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалеку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалеку от линии разграничения являются незаконными.

6 сентября враг нарушил режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.

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Автор: Константин Гончаров