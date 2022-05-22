Захватчики жалуются близким, что российский рубль превращается в "фантики"

Оккупанты обеспокоены тем, что из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранения не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить СБУ.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись...", - рассказывает оккупант, который уже получил средства за ранение.

Его собеседник шутит, что для следующей выплаты, надо получить еще одну порцию "люлей" от ВСУ.

"Еще одно ранение и как раз хватит", - говорит он.

В СБУ, комментируя запись, напомнили оккупанту, что после возвращения в Украину его постигнет судьба 29 тысяч уничтоженных захватчиков.

"Что ж, если у этого оккупанта не хватает денег и мозгов, и он действительно вернется в Украину, то наши защитники сделают все, чтобы он присоединился к почти 29 тыс. "двухсотых" захватчиков", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, ранее появилась запись разговоров оккупантов, свидетельствующая, что пока российские военные воюют в Украине, их зарплаты присваивают военные клерки.

Кроме этого, россиян заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения.

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