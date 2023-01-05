В ГУР отметили, что этот разговор в очередной раз подтверждает, что развязанная Россией война – целенаправленный геноцид украинской нации.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского оккупанта с женой, где он рассказал о своем отношении к украинцам и о намерениях убивать украинских детей.

"Кисуль, это всего лишь хохлы, это всего лишь хлам, это всего лишь пыль, блин. Ну почему вы за них переживаете? Бл*ть, это нас скоро не будет, нас сотрут с земли. Наших людей этих всех кончат там. А кого не убьют – будут сами ползти и просить о пощаде. Забудь ты об этой нации, не будет ее никогда в жизни. Осталось совсем чуть-чуть: ее сотрут с земли и все – не будет этой хохляцкой ненависти. Они сами виноваты в том, что натворили, поэтому пусть уже умирают быстренько", – говорится в перехвате ГУР МО.

На вопрос собеседницы об убийстве украинских детей, оккупант ответил, что ему на них "пох*й".

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"Пох*й на них тоже. Я еб*л в рот их детей, всех детей у*бков. Убл*дков учат в лагерях, понимаешь, чтобы ненавидели русских – вот и все. Хохляцкий ребенок – надо бл*ть задушить нах*й. Еще в утробе нах*й. Поэтому я буду так и делать. И делаю", – подчеркнул российский военный.

В ГУР отметили, что этот разговор в очередной раз подтверждает, что это не просто война с соответствующими военными целями, а целенаправленный геноцид украинской нации.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", – добавили в разведке.

Военные преступления России в Украине

Российские оккупанты с начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года совершили на территории нашей страны сотни военных преступлений. Среди них – изнасилования, пытки, а также убийства гражданского населения.

Так, 30 декабря 2022 года стало известно, что прокуроры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 56-летней женщины, погибшей от рук оккупантов в селе Правдино на Херсонщине. По данным следствия, россияне расстреляли ее на собственном же дворе из автоматического оружия.

Бывший посол США в НАТО и экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что существующих в международном праве правовых механизмов будет недостаточно для того, чтобы привлечь президента Российской Федерации Владимира Путина и российский режим к ответственности за военные преступления, совершенные на войне против Украины. Нужно создавать специальный трибунал.

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