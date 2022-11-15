Враг имеет большой запас прочности, считает военный эксперт.

Украина будет иметь предпосылки для переговоров только после зимы, когда военно-промышленный комплекс РФ по-настоящему забуксует.

Противник еще имеет большой запас прочности, такое мнение высказал военный эксперт Петр Черник в эфире информационного телемарафона.

"...Вероятнее всего, нас впереди ждет тяжелая артиллерийская война. И только по ее результатам на весну, когда их военно-промышленный комплекс по-настоящему забуксует, у нас будут какие-то предпосылки к разговору", - рассказал он.

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Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - важные новости

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил об условиях переговоров с Россией. По его словам, это восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии безопасности.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что переговоры с РФ возможны во второй половине 2023 года.

Раньше власти РФ предлагали Киеву преговоры, но акцентировали внимание на том, что не собираются обсуждать судьбу захваченных территорий.

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