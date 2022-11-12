По мнению оппозиционного политика, Россия уже находится на грани распада.

Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко отметил, что партия войны в РФ сформирована из людей, которые не умеют воевать и не знают, что это такое вообще.

В эфире телеканала "Эспрессо" он спрогнозировал, что к этой партии могут присоединиться губернаторы.

"В партию войны в РФ входит Кириенко, Кадыров, Пригожин, генерал Суровикин и плюс весь телевизор. У России вообще альтернативы нет, телевизор является рупором партии войны. К партии войны относятся те, кто воевать не умеет, не знает, что это такое вообще. Вполне возможно, что в партию войны начнут вступать какие-то отдельные российские губернаторы, в которых благодаря указу Путина появились свои региональные армии. Поскольку Путин своим указом потребовал от них, чтобы они создавали отряды теробороны", - пояснил Яковенко.

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По его мнению, Россия уже находится на грани распада.

"Это не единственный, но весьма вероятный вариант развития событий. И Кадыров, и Пригожин стали очень влиятельными игроками. Кадыров сейчас лидер №1 по количеству упоминаний в России. Пригожин активно занимается внешней политикой. Фактически они сейчас имеют самостоятельные ресурсы, ведь каждый из них имеет свою армию", - подытожил оппозиционер.

Возможный распад РФ: прогнозы экспертов

Как ранее сообщал УНИАН, глава разведки Кирилл Буданов назвал процесс развала РФ "бесповоротным и неизбежным".

Российский оппозиционер Геннадий Гудков озвучил условие для распада России.

В то же время российский юрист Марк Фейгин считает, что распад РФ зависит от трех факторов, а шанс на нормальное будущее имеет лишь европеизированная часть Федерации.

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