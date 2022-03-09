По его словам, украинская сторона работает над эффективностью этого формата общения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым. Они состоятся уже завтра, 10 марта. Украинская сторона работает над тем, чтобы они были как можно более эффективными.

Об этом Кулеба рассказал в видеообращении.

"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но мы, безусловно, будем выпускать по максимуму. Это - прекратить огонь. Это - освободить наши территории. И третий пункт - это безусловное решение всех наших гуманитарных вопросов... катастроф. Это уже не вопросы, а катастрофы, созданные российской армией", - заявил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Украина сильна, поэтому будет выжимать максимум во время этих переговоров. Результат переговоров зависит не только от украинской стороны, но и от инструкций и директив, с которыми в Турцию приедет Лавров.

"Я надеюсь, что он подойдет к этим переговорам добросовестно, а не с пропагандистской перспективы. А действительно с задачей поиска решения, как прекратить эту войну, развязанную Россией", - отметил Кулеба.

Он попросил украинцев пожелать украинской команде успеха и пообещал, что достойно будет отстаивать национальные интересы.

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