Пограничники из Харьковской области не пожалели собственного дома, где оккупанты обустроили штаб. Они передали координаты артиллеристами, чтобы те ударили по врагу.
Героической историей поделился пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Отец Роман и сын Владислав служат в одном подразделении. Их населенный пункт на Харьковщине рашисты захватили сразу после полномасштабного вторжения. Здесь оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь.
Родных Роман и Владислав успели вывезти заблаговременно. Однако позже пограничники узнали от знакомых, что в их доме враги организовали штаб. В связи с этим отец и сын приняли непростое решение передать координаты собственного жилья артиллеристам для нанесения удара.
"На вопрос, не жалеют ли о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". И добавляют, что после победы они построят еще лучший дом, в который никогда не придут мерзкие оккупанты", — написали в пресс-центре ГПСУ.
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