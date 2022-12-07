Пограничники узнали от местных жителей, что враг использовал их жилье.

Пограничники из Харьковской области не пожалели собственного дома, где оккупанты обустроили штаб. Они передали координаты артиллеристами, чтобы те ударили по врагу.

Героической историей поделился пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. Отец Роман и сын Владислав служат в одном подразделении. Их населенный пункт на Харьковщине рашисты захватили сразу после полномасштабного вторжения. Здесь оккупанты разместили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы глушить связь.

Родных Роман и Владислав успели вывезти заблаговременно. Однако позже пограничники узнали от знакомых, что в их доме враги организовали штаб. В связи с этим отец и сын приняли непростое решение передать координаты собственного жилья артиллеристам для нанесения удара.

Видео дня

"На вопрос, не жалеют ли о потерянном доме, пограничники отвечают: "Нет!". И добавляют, что после победы они построят еще лучший дом, в который никогда не придут мерзкие оккупанты", — написали в пресс-центре ГПСУ.

Другие героические истории украинцев

В Киеве врачи провели операцию на сердце во время отключения света. Они успешно справились с протезированием аортального клапана Давиду из Черновцов.

Мария Пешко из Ривненской области потеряла на войне единственного сына. А на выплаченные в качестве компенсации средства она построила спортивную площадку в родном селе в память о герое.

На Прикарпатье мать Героя Украины, летчика-истребителя Степана Тарабалки решила обустроить оздоровительный центр для тех, кто побывал на фронте, и родных военнослужащих.

В Херсоне бабушка на коленях встретила своего внука, который участвовал в освобождении города. Момент запечатлели на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: