По словам аналитика Майкла Кофмана, это было организованное отступление, а не разгром, который мы видели в Изюме.

По мнению западных экспертов, заранее спланированное отступление российских оккупантов с правого берега Днепра на Херсонщине свидетельствует о том, что командование РФ сделало выводы после провала на Харьковщине.

Как пишет Newsweek, военный аналитик Майкл Кофман считает, что несмотря на то, что выход из Херсона стал для армии РФ поражением, оккупантам удалось осуществить его достаточно организованно.

"Поражение никогда не идет на пользу моральному духу, но ситуация в Херсоне отличалась от ситуации в Изюме и Лимане. Это было организованное отступление, а не разгром, который мы видели в Изюме, с большими потерями и брошенными складами техники. Похоже, что Россия вывела основную часть своих сил и техники, остававшихся в городе", – цитирует аналитика издание.

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По его словам отступление россиян на южном направлении может свидетельствовать об "определенном развитии" российской армии.

Такое мнение разделяет старший советник Центра стратегических и международных исследований, полковник морской пехоты в отставке Марк Канчиан. Он отметил, что подразделения российских оккупантов на Херсонщине обладают лучшей дисциплиной.

По словам Канчиана, потеря единственного областного центра, который россиянам удалось оккупировать с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, стала серьезным политическим поражением Путина. Однако эксперт убежден, что отступление россиян было единственным верным решением в сложившейся ситуации. Об этом свидетельствуют "относительно незначительные потери" российских оккупантов в технике и личном составе.

Освобождение Херсона

11 ноября 2022 года подразделения украинских военных вошли в Херсон. В украинской разведке отметили, что после отступления основной группировки войск армии РФ из украинского Херсона, российское командование бросило солдат на произвол судьбы, призвав пытаться убежать самостоятельно, переодевшись в гражданскую одежду.

В ходе контрнаступления Сил обороны был освобожден весь правый берег Херсонской области.

Армия Украины вышла к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым.

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