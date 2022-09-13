У разведки есть информация о подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции.

Российские оккупанты готовят очередные провокационные обстрелы Запорожской атомной электростанции, что может повлиять в конечном итоге и на другие атомные объекты.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире информационного телемарафона.

"Мы уже можем говорить, к сожалению, не только о Запорожской атомной электростанции. Российский агрессор систематически, методично обстреливает всю энергетическую инфраструктуру Украины. И это, бесспорно, может повлиять в конечном итоге и на другие атомные объекты, на другие атомные станции", - отметил Юсов.

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По его словам, есть информация об определенной подготовке очередных провокаций и обстрелов Запорожской станции. Личный состав агрессора имеет план пребывания в укрытии.

"То есть есть перемещение техники, есть систематическая деятельность по повреждению линий электропередач, которых сейчас осталось лишь несколько, которые связывают ЗАЭС с украинской энергосистемой", - сказал представитель ГУР.

Юсов также отметил, что фактически государство-террорист захватило ядерный объект и, увидев определенную безнаказанность со стороны международного сообщества, теперь масштабирует эту историю на всю энергетическую систему Украины, готовя таким образом откровенную гуманитарную катастрофу и кризис накануне зимы.

"Путин хочет погрузить в темную холодную зиму Украину и всю Европу", - подчеркнул Юсов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.