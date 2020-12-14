Соответствующее решение принял профильный парламентский комитет.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства предлагает парламенту пролонгировать еще на один год действие закона об особом порядке местного самоуправления на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали представители всех фракций в комитете, кроме фракции "Голос".

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Ранее председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявлял, что они не будут голосовать за этот законопроект.

Проект закона Украины о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован в парламенте под номером 4467.

7 декабря депутаты от «Слуги народа» внесли в Верховную Раду законопроект №4467, который должен продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до 31 декабря 2021 года.

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

16 сентября 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления на Донбассе, который на рассмотрение парламента внес тогдашний президент Петр Порошенко.

Предполагалось, что закон будет действовать на три года. Затем его действие ежегодно продлевали.

Согласно закону, временно особый порядок местного самоуправления вводится на три года, и «государство гарантирует в соответствии с законом, недопущение уголовного преследования, привлечения к уголовной, административной ответственности и наказания лиц - участников событий на территории Донецкой, Луганской областей».

Согласно закону, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предусматривается осуществление соответствующими территориальными громадами непосредственно и через органы местного самоуправления местного самоуправления с соблюдением Конституции и законов Украины, а также введение законами Украины особого порядка назначения руководителей органов прокуратуры и судов, который предусматривает участие органов местного самоуправления в решении этих вопросов.

Документом предусмотрено, что государство гарантирует право использования русского или другого языка «в общественной и частной жизни, изучение и поддержку русского и любых других языков, их свободное развитие и равноправие».

Согласно закону, государство оказывает поддержку социально-экономическому развитию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Законом предусматривается «возможность создания решением городских, поселковых, сельских советов из числа граждан Украины, которые постоянно проживают в соответствующих населенных пунктах, на добровольных началах отрядов народной милиции, на которые возлагается реализация задачи по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов и которые реализуют полномочия, предусмотренные для них законами Украины, осуществление координации деятельности таких отрядов по охране общественного порядка в населенных пунктах отдельных районов соответствующим сельским, поселковым, городским головой и т.д.».

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Автор: Надя Пришляк