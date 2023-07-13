Скорее всего, обучать управлять этими самолетами украинских пилотов будут в Польше, полагает эксперт.

Сейчас пока еще есть вероятность того, что Украина получит истребители F-16 до конца этого года, если обучение украинских пилотов начнется уже в ближайшее время.

Однако, вероятнее всего, эту технику поставят уже в начале 2024 года, об этом в эфире "24 канала" заявил военный эксперт Роман Свитан. "Еще есть надежда, что хотя бы к концу года самолеты таки появятся, но, скорее всего, это будет в начале следующего года. А это зимняя кампания в зависшем режиме, так как зимой без самолетов двигаться практически нереально нигде, может быть, только в районе агломераций - в Донецке, Горловке, в самих городах. Скорее всего, раньше, чем через четыре месяца, мы точно не увидим. А это - конец года или начало следующего", - сказал он.

Сам Свитан считает, что вероятнее всего, украинских летчиков будут обучать управлять F-16 в Польше.

Видео дня

"Когда Польша подтвердила площадку для обучения пилотов на F-16, стало понятно, что скорее всего, обучение наших летчиков начнется в Польше. У поляков есть полсотни самолетов, есть достаточное количество механизмов подготовки летного состава. Потому, как только в Польше начнутся полеты летчиков, а об этом обязательно похвастается кто-нибудь из нашего Министерства обороны, после этого надо брать плюсом три месяца, после чего самолеты будут у нас, если не будет какого-то другого решения, например, по переброске самолетов вместе с зарубежными летчиками, которые заключат договора с нашим Интернациональным легионом", - сказал он.

Военная помощь украинцам - что нужно знать сегодня

Как сообщал УНИАН, 11 июля Украина и 11 стран-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Предполагается, что обучение начнется уже в конце лета и будет проходить в Дании.

Планируется, что сначала подготовят две группы, всего около 30-40 человек, из которых 10-12 летчиков и вспомогательный персонал для обслуживания самолетов.

В то же время министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 11 июля заявил, что в рамках так называемой коалиции истребителей его страна предоставит инфраструктуру для подготовки украинских летчиков на F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: