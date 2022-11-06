Эксперт рассказал, на каких условиях США поставляют Украине оружие.

Президент США Джо Байден, видимо, принял решение не пользоваться процедурой ленд-лиза и давать Украине необходимое вооружение не в кредит, а в рамках грантовой помощи.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, практически ничего из выделенных Штатами средств возвращать не нужно.

"Оружие передается нам безвозмездно и остается в постоянном пользовании нашей страной, нашими силовыми структурами, без обязательств возврата. Вот так сейчас помогают Соединенные Штаты. Количество вооружения оставляет желать лучшего. Мы бы хотели много и сегодня, а они дают по чуть-чуть… Но вооружение идет, нельзя сказать, что это полный ноль. Оно идет не в тех количествах, как мы бы хотели, но оно поступает", – отметил он.

По его словам, Белый дом занимает такую позицию, и никто не мог угадать, как поведет себя Байден в плане использования процедуры ленд-лиза.

"Кстати не удивлюсь, что в январе, придя к власти, республиканцы постараются перекрыть нам кислород в плане грантовой помощи… и пересадить нас на процедуру ленд-лиза, когда мы будем должны еще вернуть это вооружение по окончанию войны", – добавил Жданов.

Военная помощь США: новый пакет вооружения

Как заявил президент США Джо Байдена, с момента широкомасштабного вторжения РФ Украина уже получила от Штатов помощь на сумму более 25 миллиардов долларов.

На днях стало известно, что в новом пакете военной помощи США передадут Украине системы ПВО, 45 танков Т-72, 250 БТР M1117, 40 бронекатеров и 1100 Phoenix Ghost.