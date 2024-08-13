Отмечается, что точное количество погибших, раненых и пропавших без вести российских военных в результате данного удара ВСУ неизвестно.

В подбитой российской военной колонне возле Рыльска Курской области ночью 9 августа были военнослужащие как минимум двух войсковых частей - в/ч 13140 (810 бригада морской пехоты, временно оккупированный Севастополь) и в/ч 72164 (Ленинградская область, РФ), пишет ASTRA.

Отмечается, что точное количество погибших, раненых и пропавших без вести российских военных в результате данного удара ВСУ неизвестно: "Родственники обмениваются между собой противоречивыми сведениями, где фигурирует цифра в 96, а в некоторых случаях и 300 погибших. Однако никаких подтверждений данной информации нет".

Журналисты подтвердили личности двоих погибших в колонне - это военнослужащие в/ч 13140 двоюродные братья из Астраханской области - Николай Линьков и Руслан Геляжев. Мать Николая заявила, что об их гибели ей удалось узнать благодаря тому, что еще один их родственник выжил после обстрела колонны.

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По ее словам, тела братьев только сейчас привезли в Ростов: "Их было очень много, все больницы, все морги заполнены".

"Выжившие после атаки на колонну военнослужащие в/ч 72164 выходят на связь с родными из госпиталей Москвы и из лесов Курской области, сообщают родственники. Те, кто не получил ранения, были направлены на позиции под Курском, своё новое местонахождение они не знают... Часть выживших солдат сбежала, их местонахождение неизвестно", - говорится в публикации.

Утверждается, что по колонне ударили из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Удар по российской колонне возле Рыльска - что сообщалось

Напомним, ночью 9 августа возле Рыльска в Курской области ВСУ разнесли колонну российских военных. Отмечалось, что уничтожено более десяти военных грузовиков с пехотой.

"В результате удара российская армия могла потерять от 200 до 490 солдат за одну ночь… Это может стать одной из крупнейших разовых потерь для российской армии с начала полномасштабной войны", - говорилось в одном из сообщений.

В отчете американского Института изучения войны ISW указывалось, что колонну удалось поразить к востоку от Рыльска возле поселка Октябрьское Курской области. Она вмещала 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших российские резервы, предназначенные для усиления российских войск в Курской области.

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