Погорелый утверждает, что события развиваются "здесь динамично и действительно что есть тот паритет".

Военный аналитик Роман Погорелый утверждает, что сейчас в Курской области наблюдается равноценность успехов как украинской, так и российской армий.

Он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил, что стоит придерживаться оперативной тишины.

"Сейчас в Курской области паритет. Россияне подтянули силы, что и ожидалось. Они их развернули и сейчас пытаются реализовывать разными способами, разными путями, в разных участках. Опять же мы видим контрнаступательные действия на западном фланге, в районе н. п. Снагость. Они там провели определенные движения и вернули под контроль свой ряд населенных пунктов", - рассказал Погорелый.

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По его словам, украинские военные также "проводят в регионе работу".

"Оперативная тишина показала и доказала, что она имеет эффективность и работает. Есть места, где Силы обороны успешно пытаются отражать атаки врага, который пробует восстановить контроль, который пробует там где-то оттеснить наши силы", - пояснил Погорелый.

Он утверждает, что события развиваются "здесь динамично и действительно что есть тот паритет".

"Есть успешные наши участки, есть, к сожалению, успешные у врага. Мы не пропускаем московитов, чтобы они отбивали территории. Поэтому работа идет", - добавил аналитик.

Операция в Курской области - последние новости

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал, что Россия перебросила часть своих войск в Курскую область.

"Вначале нам противостояли погранцы из ФСБ, срочники и Ахмат-чай. Эти уже достаточно получили по жизни хорошо. Сейчас против нас здесь работают Ленинградский военный округ войск "Север". Перебросили сюда несколько мотострелковых подразделений достаточно опытных", - сказал военный.

В то же время он добавил, что Россия перебросила десантников и морпехов в Курскую область, которые являются "достаточно тяжелым и серьезным противником".

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